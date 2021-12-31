Dünya İngiltere’den Pfizer’ın Covid-19 hapının kullanımına onay

İngiltere’den Pfizer’ın Covid-19 hapının kullanımına onay

Dünya

İngiltere’den Pfizer’ın Covid-19 hapının kullanımına onay

İngiltere’de hastalığı hafif ila orta derecede olan ve kötüleşme riski yüksek yetişkin hastalar için ABD’li ilaç firması Pfizer’ın Covid-19 hapının kullanımına onay verildi.

31 Aralık 2021, Cuma 19:50 Son Güncelleme:
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayılarında rekor üstüne rekor kırılan İngiltere’de virüse karşı tedavide önemli bir adım atıldı. İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) tarafından yapılan açıklamada, ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer’in "Paxlovid" adlı Covid-19 hapına onay verildiği duyuruldu. İlacın, hastalığın erken aşamalarında alındığında etkili olduğu ve ilk semptomlardan sonraki 5 gün içinde kullanılması gerektiği ifade edildi.

İlacın hastalığı hafif ila orta şiddette olan ve kötüleşme riski yüksek olan yetişkinlere yönelik onaylandığı vurgulandı. Paxlovid’in Omicron mutasyonuna karşı etkili olup olmadığının anlaşılması için Pfizer ile birlikte çalışıldığı kaydedildi. MHRA Başkanı June Raine açıklamasında, "Artık Covid-19 tedavisi için intravenöz (sıvı maddenin doğrudan damar yoluyla verildiği tedavi) uygulamak yerine ağız yoluyla alınabilen başka bir antiviral ilacımız var.

Bu, hastane ortamı dışında tedavi uygulanabileceği anlamına geliyor" dedi. İngiltere’de Aralık ayı başında korona virüs nedeniyle hastaneye yatış ve ölüm ihtimalini yüzde 79 azalttığı açıklanan "Xevudy" antikor ilacının kullanımına onay verilmişti.

İHA

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