İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya’ya yönelik suçlamalarda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’da Rus yanlısı bir lideri göreve getirmek istediği ve Rus istihbaratının planın bir parçası olarak bazı eski Ukraynalı politikacılarla temas halinde olduğu iddia edildi. Söz konusu suçlamalara ilişkin herhangi bir kanıt öne sürmeyen İngiliz Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın eski Ukraynalı milletvekili Yevhen Murayev’i Rus yanlısı hükümetin potansiyel lideri olarak gördüğüne ilişkin bilgiler elde edildiğini belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kremlin'in Ukrayna'da Rus yanlısı yönetim kurma planına izin vermeyeceğiz. Kremlin, askeri harekatın büyük bir stratejik hata olacağını ve İngiltere ile ortaklarının Rusya'ya ciddi bir bedel ödeteceğini biliyor" dedi.

RUSYA, İNGİLTERE VE NATO'YU SUÇLADI

Rusya ise İngiltere’nin iddialarını “dezenformasyon” olarak nitelendirerek, İngiltere ve NATO’yu Ukrayna konusunda gerilimi artırmakla suçladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nı bu provokatif faaliyetlere durdurmaya, anlamsız açıklamaları yaymaya son vermeye ve son olarak bu çabalarını Moğol-Tatar istilasının tarihini öğrenmeye yoğunlaştırmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi. (İHA)

Öte yandan, Rusya'nın Ukrayna sınırına yerleştirdiği son model mühimmatlar, tüm dünyada endişe yaratmaya devam ediyor. Rusya son olarak Ukrayna'daki birliklerine S-400 göndermişti.



