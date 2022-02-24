Johnson'ın açıklamaları şu şekilde:

Rusya'ya daha önce uygulamadığımız en ağır yaptırımları uygulayacağız. Büyük Rus bankalarının varlıklarını donduracağız.

Avrupa'nın Rus gazına bağlılığını azaltacağız.

Rusya’ya yönelik yaptırımlar kapsamında Rus ulusal havayolu Aeroflot’un İngiltere’ye uçuşlarını yasaklandı.



