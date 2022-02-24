İngiltere'den Rusya'ya yaptırım darbesi! Başbakan Johnson tek tek açıkladı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rus vatandaşlarının Birleşik Krallık bankalarında bulundurabilecekleri para miktarını sınırlandıracağız" dedi.
24 Şubat 2022, Perşembe 20:32 Son Güncelleme:
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Johnson'ın açıklamaları şu şekilde:
Rusya'ya daha önce uygulamadığımız en ağır yaptırımları uygulayacağız. Büyük Rus bankalarının varlıklarını donduracağız.
Avrupa'nın Rus gazına bağlılığını azaltacağız.
Rusya’ya yönelik yaptırımlar kapsamında Rus ulusal havayolu Aeroflot’un İngiltere’ye uçuşlarını yasaklandı.
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