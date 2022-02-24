Dünya İngiltere'den Rusya'ya yaptırım darbesi! Başbakan Johnson tek tek açıkladı

İngiltere'den Rusya'ya yaptırım darbesi! Başbakan Johnson tek tek açıkladı

Dünya

İngiltere'den Rusya'ya yaptırım darbesi! Başbakan Johnson tek tek açıkladı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rus vatandaşlarının Birleşik Krallık bankalarında bulundurabilecekleri para miktarını sınırlandıracağız" dedi.

24 Şubat 2022, Perşembe 20:32 Son Güncelleme:
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Johnson'ın açıklamaları şu şekilde:

Rusya'ya daha önce uygulamadığımız en ağır yaptırımları uygulayacağız. Büyük Rus bankalarının varlıklarını donduracağız.

Avrupa'nın Rus gazına bağlılığını azaltacağız.

Rusya’ya yönelik yaptırımlar kapsamında Rus ulusal havayolu Aeroflot’un İngiltere’ye uçuşlarını yasaklandı.

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