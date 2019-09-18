Kanun değişikliği 2020-2021 akademik yılından itibaren geçerli olacak. Üniversite, yüksek lisans ve doktora programlarından mezun olan öğrenciler İngiltere’de 2 yıl boyunca iş arayabilecek. Öğrenciler mezun oldukları alandan bağımsız işlere de başvurabilecek.

TÜRKİYE’DEN 1500 ÖĞRENCİ

Johnson hükümetinin bu adımı, İngiltere’deki üniversitelere kayıt yaptıran uluslararası öğrenci sayısının düşmesinin ardından geldi. Uluslararası öğrenciler İngiltere ekonomisine her yıl yaklaşık 26 milyar dolarlık bir katkı sağlıyor.

Türkiye’den her sene yaklaşık 400 öğrenci lisans, bin 140 öğrenci ise yüksek lisans eğitimi için İngiltere’ye gidiyor.



