Dünya 'İngiltere'nin Çin'den aldığı Kovid-19 antikor testleri işe yaramıyor' iddiası

'İngiltere'nin Çin'den aldığı Kovid-19 antikor testleri işe yaramıyor' iddiası

Dünya

'İngiltere'nin Çin'den aldığı Kovid-19 antikor testleri işe yaramıyor' iddiası

İngiltere'nin Çin'den 16 milyon sterline aldığı yeni tip corona virüs (Kovid-19) antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi.

17 Nisan 2020, Cuma 21:38 Son Güncelleme:
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Daily Mail gazetesinin haberine göre, kişinin virüsü kaptıktan sonra bağışıklık geliştirip geliştirmediğini gösteren testlerde istenilen sonuç elde edilemedi. İki Çin firmasından alınan testlerin yapılan denemelerde doğru sonuç vermediği belirlendi. Bunun üzerine yetkililer, ödenen 16 milyon sterlinin iadesi için çalışma başlattı. Öte yandan İngiltere'nin güvenilir ve hızlı sonuç veren antikor testi üretme çalışmaları ise hala sonuçlanmadı. Başbakan Boris Johnson, 19 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında antikor testlerinin ekonomik ve sosyal açıdan oyunun kurallarını değiştireceğini söylemişti.

Satışa sunulacağını belirtmişti

Johnson, 24 Mart'taki açıklamasında da bu testlerin yakında satışa sunulacağını belirtmişti.

Kovid-19 için 2 tür test yapılıyor. Bunlardan antijen testi, kişide virüs olup olmadığını, antikor testi de bağışıklık sistemi tarafından ilgili virüse karşı oluşturulan proteinlerin bulunup bulunmadığını gösteriyor. Antikor denen bu proteinlerin varlığı, kişinin hastalığı atlattığı anlamına geliyor.



AA


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