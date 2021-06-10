Libyalı Bakan Menguş, İngiltere’den 23 Haziran’da düzenlenecek İkinci Berlin Konferansı sürecinde Libya’nın vizyonuna destek beklediklerini söyledi. "İngiltere Başbakanı’nın Libya politikasına kişisel önem vermesinden ve seçimler konusunda bu ülkenin Libya’ya teknik destek vermesinden ötürü memnuniyet duyduklarını" belirten Menguş, şöyle devam etti: "İngiltere’nin, Libya’nın siyasi ve egemenliğine ilişkin kararları kendi kendine alabilmesine destek olmak için Libya’ya müdahil olan ülkelere baskı kurmaya hazır olmasını takdirle karşılıyoruz."

Menguş, Libya krizinin çözümüne yönelik uluslararası rollerin güçlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, Libya önderliğinde "Libya istikrar grubu" oluşturulmasını ve İngiltere’nin buna destek vermesini istediklerini kaydetti. Libya’nın, "bölgenin güvenlik ve istikrarının sarsılmasında arka planda bir dayanak olmayacağını" vurgulayan Menguş, "Toprakları ve hava sahası, Libya’nın kendisi hariç hiçbir güç veya devletin üssü olmayacak." ifadelerini kullandı. Menguş, İngiltere ile farklı alanlarda stratejik iş birliğini geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, İngiltere’ye, Trablus’taki büyükelçiliğini ve Bingazi’deki konsolosluğunu yeniden açması çağrısı yaptı.

Dibeybe, yakında Londra’yı ziyaret edecek

İngiliz Bakan Cleverly de 24 Aralık’ta seçimlerin yürütülebilmesi için Libya hükümetini desteklerini ifade etti. Libya’nın egemenliğini kullanabilmesinin önemine dikkati çeken Cleverly, "Yabancı savaşçıların Libya topraklarından ayrılması için katettiğiniz yolda size desteğimizi açıkça ifade etmek istiyorum." dedi.

Cleverly, iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal dayanışmayı geliştirmeyi umduklarını kaydederek, "Libya hakkında, ekonomik gelişimi, deniz ve kara alanlarını korumadaki kararlılığı da dahil olmak üzere olumlu bir söylem yaratmak istiyoruz." diye konuştu. İngiliz Bakan ayrıca, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’nin, İngiliz mevkidaşı Boris Johnson ile görüşmek üzere yakında Londra’yı ziyaret edeceğini duyurdu.

AA