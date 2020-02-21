İngiltere'de hükümet bu hafta, Brexit sonrası ülkeyi 'dünyanın en parlak ve en iyilerine açacak' puan tabanlı yeni göç sistemini duyurdu. "Serbest dolaşıma son veriyoruz, sınırlarımızı kontrol altına alıyoruz." diyen İçişleri Bakanı Piri Patel, hükümetin İngiliz halkının taleplerini öncelik olarak aldığını açıkladı. Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise yeni düzenlemelerin işgücünün ilgisini azaltacak 'düşmanca bir ortam' yaratacağını söyleyerek, eleştirdi. Sivil Toplum Kuruluşları ise yeni göçmenlik şartlarının modern kölelik ortamına ortam hazırlayacağını belirterek endişelerini dile getirdi. Kalifiye olmayan elemanların ülkeye gelişinin büyük oranda zorlaşacağı öngörülürken, söz konusu durum, ülkeye girişi daha kolay olan kalifiye olmayan AB vatandaşlarının çok düşük ücretlere çalıştırılmasına neden olabilir. Düşük ücretli çalıştırılan işçilerin, çeteler tarafından istismar edilebileceği görüşü hakim.

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