İngiltere’yi dev fareler bastı! Tuvaletten çıkıyorlar

Posta.com.tr / İngiltere’de sayısı giderek artan kedi büyüklüğündeki fareler, suda 3 güne kadar kalabiliyor, borulardan geçip tuvaletlerden evin içine girebiliyor. Uzmanlar ise ev sahiplerini farelere karşı uyarıyor. Haşere uzmanı Ian Helands ‘ Ev sahiplerinden ses duyduklarına dair çok fazla telefon alıyorum ve tuvaletlerine baktığım zaman sadece büyük bir fare buluyorum. Kimse güvende değil. Fareler kıvrık kemiklere sahip iyi yüzücülerdir ve küçük alanlardan rahatlıkla geçebilirler. Nefeslerini 3 dakika kadar tutabilirler ve suda 3 gün kalabilirler. Lağım borularından gelirler. Çok kurnazdırlar ve giderek daha cesur oluyorlar. Basitçe, evinize girmek istiyorlarsa, gireceklerdir’ diyor.

Birleşik Krallık’taki fare sayısı kaosa neden oluyor. Ülkede şimdiye kadarki en fazla sayı olan, 150 milyon fare popülasyonunun olduğu söyleniyor. Helands, ‘Covid pandemisinden beri her yıl sayıları yüzde 25 arttı. İnsanlar korkuyor ve korkmalılar. Her zamankinden daha çok fare var ve kontrolü ele geçiriyorlar. Bazılarının kedi boyunda olduğunu gördüm’ diyor.

ÇÖPÇÜLERE SALDIRDILAR

İnsanların evden çalışmaları, farelerin şehir merkezlerinde fazla yemek bulamamalarına ve evlere girmelerine neden oluyor. İki hafta önce çöpçülere farelerin saldırdığı bildirilmişti. Uzmanlar, su borularına fare kapanlarının konulması gerektiğinin altını çiziyor.





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