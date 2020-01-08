İngiltere'de Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın Kraliyet ailesinin "üst düzey" üyeliğini bırakacaklarını bildirdi. İngiltere, kraliyet ailesinden gelen haberle resmen sarsıldı. Ülkenin konuştuğu olay bir anda dünya basınına da sıçradı. İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle, İngiliz kraliyet ailesi üyeliğinden çekileceklerini duyurdu. İngiltere'de Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, yazılı açıklamalarında, Kraliyet ailesinin üst düzey üyeliğinden çekilmeyi ve mali açıdan bağımsız olmak için çalışmayı planladıklarını, bu sırada Kraliçe'ye tam desteklerini sürdüreceklerini açıkladı.

Aylarca süren istişarelerin ardından bu kararı aldıklarını duyuran çift, "vakitlerini İngiltere ve Kuzey Amerika arasında dengelemeyi planladıklarını" vurguladı.

''Bir hayır kurumu kurmayı planlıyoruz''

Çift, bu coğrafi dengenin hem oğullarını Kraliyet geleneklerine göre büyütme imkanı vereceğini hem de hayatlarının bundan sonraki bölümüne odaklanmak için gerekli alanı sağlayacağını kaydetti.

Yeni dönemde bir hayır kurumu kurmayı planladıklarını da açıklayan çift, "bu heyecan verici" kararın detaylarını zaman içinde paylaşmayı sürdüreceklerini duyurdu.

Prens Charles, Prens William ve William'ın üç çocuğunun ardından tahta altıncı sırada yer alan Prens Harry'nin aldığı bu kararın taht sıralaması konusunda nasıl bir etkisi olacağı henüz belli değil.

Noel'i Kanada'da geçirdiler

Ekim ayında medya ilgisinden şikayet eden çift, Noel'i mayıs ayında doğan oğulları Archie ile birlikte Kanada'da geçirmişti.

Eski aktris olan Düşes de evliliği öncesi bir süre Toronto'da yaşamıştı. Düşes ayrıca, yasa dışı bir şekilde özel mektuplarından birini yayınladığı iddiasıyla bir İngiliz gazetesi hakkında ekim ayında dava açmıştı.

Yılbaşı planları hayal kırıklığı yaratmıştı

İngiltere Kraliyet Ailesi'nin çoğu geleneklerine uymadıkları için yoğun eleştirilere maruz kalan Prens Harry ve Meghan Markle'ın yılbaşı kararı da hayal kırıklığı yaratmıştı. Çift, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in Buckinham Sarayı'ndaki geleneksel yılbaşı arifesi yemeğine katılmamıştı.

Eşine destek vermişti

Prens Harry eşi Meghan Markle'la çıktığı Güney Afrika seyahatinde bir mektup yayınlamıştı. Eşine destek verdiği mektupta annesi Lady Diana'dan da bahseden Harry 'Eşimin sonu da böyle istemiyorum' diyerek isyan bayrağını açmıştı.

Prens Harry, “Karımı rahat bırakın. Karımın, annem Lady Diana gibi aynı güçlerin kurbanı oluşunu izlemek istemiyorum. Acımasızsınız” diyerek isyan etti. Yazdığı mektubun yayınlanmasından sonra dünyanın gündemine girmişti.

Charles’tan boşanmış ve saraydan uzaklaşmıştı

Lady Diana, İngiltere Kraliyeti’nin Veliaht Prensi Charles ile evlenmişti. Katı kurallarıyla bilinen sarayın duvarlarını aşarak halkın kalbine dokunmuştu. Giyiminden kullandığı iletişim diline, çocuklarını yetiştirme yöntemine kadar çağının ötesinde olan Diana’nın bu ‘aykırılığı’, büyük bir baskı altında kalmasına yol açmıştı. Charles’tan boşanmış ve saraydan uzaklaşmıştı.

İngiltere vatandaşı olamadı

İngiltere Prensi Harry ile evlenmeden önce Hollywood yıldızı olan ABD'li Meghan Markle, 2017'de İngiltere vatandaşlığı için başvurmuştu. Oyunculuk kariyerini bırakıp Prens Harry ile evlendikten sonra Kraliçe’nin ‘Düşes’ unvanı verdiği Meghan’ın hâlâ vatandaşlığa alınmadığı ortaya çıktı.

Düşes'ten tartışma yaratan röportaj

Düşes Meghan (38) röportajda “Arkadaşlarım ’Basın, hayatını altüst edecek’ diyerek evliliğimi engellemek istedi. Ne demek istediklerini anlamamıştım. Kolay olmayacağını biliyordum ama bu kadar zor olmasını beklemiyordum. Bu baskıyla mücadele etmekte zorlanıyorum” dedi. Sunucu Tom Bradby’nin “Zihinsel ve fiziksel sağlığın nasıl?” sorusuna “Medya hamileliğim ve anne olmamla ilgili acımasız davrandı. Nasıl olduğumu soran çok az kişi var. Bütün kadınlar hamilelik döneminde savunmasızdır. Bu bir kadına yapılabilecek en kötü şey” yanıtını verdi.

Meghan “Yeni evlenmiş olmak, yeni anne olmak, medya ve halkın baskısıyla bunların üstesinden gelmek çok zor” dedi.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Prens Harry'den çok önemli Meghan Markle açıklaması

Bu haberi de okudular Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin yılbaşı planı hayal kırıklığı yarattı

AA