İngiltere bu ilginç aileyi konuşuyor

Matt and Adele Allen İngiltere'nin Brighton kentinde yaşayan üç çocuklu bir aile. Bu ilginç aile geçtiğimiz günlerde İngiltere yayınlanan bir televizyon programına konuk oldular. Allen ailesinin uyandırdığı bu merakın haklı gerekçeleri var desek yalan olmaz...

Matt Allen yarı zamanlı yoga öğretmenliği yapan bir baba. Eşi Adele Allen ise tam zamanlı bir anne ve ev işçisi. Çiftin 8, 4 ve henüz 1 yaşında üç çocuğu var. İkisi de neredeyse çalışmadığı için devletten yardım alıyorlar. Hatta oturdukları ev de devlet tarafından yardım amaçlı tahsis edilmiş.

Baba Matt Allen ruh durumunun açılmaya uygun olmadığını ve çalışmadan yaşamaya devam edeceğini söylüyor. Bu açıklama ülkede çok hoş karşılanmamış çünkü İngilizler Matt Allen'ın sistemi sömürdüğünü ve bu yardımları hak etmediğini düşünüyorlar.

Yardım tartışmaları süredursun; Allen ailesi çocuklarını yetiştirme tarzları yüzünden de birçok eleştiri alıyorlar. Çocuklarını yetiştirirken geleneksel kuralların hiçbirini uygulamayan ailede uyku saati yok. Çocuklar anne-babalarıyla uyumakta serbest. İlaç kullanmıyorlar ve aşı da olmuyorlar.

'Sıra dışı ebeveynler' adında bir Instagram hesabı yöneten anne Adele Allen buradan takipçilerine çocuk bakımı ve ebeveynlik hakkında tavsiyeler veriyor.

Allen ailesine göre çocuklarla vakit geçirmek bir işte çalışmak ve para kazanmaktan daha önemli. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?