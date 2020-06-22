Injustice: Gods Among Us kısa süreliğine ücretsiz oldu

Popüler dövüş oyunu Injustice: Gods Among Us, Steam, PS Store ve Xbox Store platformlarında ücretsiz oldu. Kullanıcılar, şu anda herhangi bir ücret ödemeden oyunu kütüphanelerine ekleyebilir. Kampanyanın sona ereceği tarih ise 25 Haziran.

NetherRealm ve Warner Bros, serinin devam oyunu Injustice 2'yi de 2017 yılında piyasaya sürmüştü. Yeni oyun Injustice 3'ün ise önümüzdeki yıl Mayıs ayı gibi çıkması bekleniyor.