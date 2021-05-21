İnmemiş testis tedavisini aksatmayın

İNMEMİŞ TESTİS AMELİYATINDA NE YAPILIYOR?

Ameliyatta amaç testisi bulmak, tutan yapılardan ve çevre yapışıklıklardan tamamen temizleyerek serbestlemek ve yumurtalık torbasına sabitlemektir. Bu sırada sıklıkla kasık bölgesinde görülen fıtık keseside onarılır. Ameliyat, olguların büyük çoğunluğunda kasık bölgesinden yapılır. Muayene sırasında testis hiç ele gelmeyebilir, hatta görüntüleme ile kasık bölgesinde saptanamayabilir. Bu durumda öncelikle testisin yerinin belirlenmesi ve uygunsa indirilmesi için laparoskopi önerilebilir. Testisin çok yukarıda yerleştiği durumlarda iki seanslı ameliyat gerekebilir.

HASTANEDE YATIŞ GEREKİR Mİ?

Standart ameliyatlarda çocuk aynı gün akşamüstü taburcu edilebilir. Doktor ve aile tercihine göre 1 günlük yatışda sıklıkla uygulanır. Ameliyat sonrası iyileşme süreci genellikle rahattır. İlk günlerde ağrı kesici kullanılabilir. Genellikle üçüncü gün pansuman açılır ve banyo gibi normal alışkanlıklara dönülebilir.

AMELİYAT EDİLMEZSE NE OLUR? Testis hiçbir şekilde vücut içinde bırakılmamalı. İndirilebiliyorsa indirilmeli, gelişmemiş se veya hiçbir şekilde indirilemiyorsa alınmalı. Vücut içinde kalan bir testiste hem bazı hastalıkların görülme sıklığı artar, hem de olası bir hastalıkta tanı da geç kalma riski bulunur. Zaten gelişmemiş veya yıllarca vücut içinde kalmış bir testisin üreme ve hormon salgılama açısından katkısı olmaz.

İLAÇLA TEDAVİSİ VAR MI? İnmemiş testiste esas tedavi cerrahidir. Seçilmiş olgularda, özellikle inmeye engel olan etken olarak hormon eksikliği düşünülen çift taraflı olgularda, uzman kontrolünde hormon enjeksiyonları ile iniş görülebilir. Burada önemli olan fayda görecek olguların doğru şekilde seçilmesine uygun dozlarda tedavi düzenlenmesidir.

UTANGAÇ TESTİS SORUNUNA DİKKAT!

Utangaç testis, testisin normalde yumurtalık torbasında bulunduğu, ancak temas, soğuk, heyecan gibi durumlarda çevre kasların kasılmasıyla yukarı kaçtığı bir durumdur. İnmemiş testis muayenesi mutlaka sakin ve ılık bir ortamda, sabırla yapılmalı. Doktorun da elleri sıcak olmalı. Bu şartlara uyulmadığında utangaç testis olgularına sıklıkla inmemiş testis tanısı konulur. Utangaç testis durumunda ultrason yapıldığında ağlama ve soğuk jelin de etkisiyle olguların neredeyse tamamında testis yukarıda görünür. Utangaç testis tanısı konulup inmemiş testis ekarte edildiğinde, testis büyüklüğü ve yapısı da normalse ergenlik çağına kadar düzenli takip önerilir. Zira nadiren de olsa hızlı büyüme ve uzama ile birlikte utangaç testis inmemiş testise dönüşebilir.

PAYGAMBER SÜNNETİ TEDAVİ GEREKTİRİR Mİ?

Sadece sünnet derisinin alt kısmının gelişmediği, ancak idrar deliğinin normal yerine açıldığı bir durumdur. Tanısı mutlaka çocuk ürolojisi konusunda deneyimli bir uzman tarafından konulmalı, hipospadias anomalisi ekarte edilmeli. Ameliyat gerektiren bir durum olmadığına kanaat getirildikten sonra kozmetik nedenlerle düzeltme şekilde sünnet işlemi yapılabilir.