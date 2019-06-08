Inna: İkinci evimde olmaktan mutluyum

Daha önce Bony M ve Ace of Base gibi 80'li ve 90'lı yılların ünlü gruplarının konser verdiği Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de bu kez Rumen ünlü şarkıcı Inna sahneye çıktı.

Konser öncesi şovlar ve DJ performansıyla eğlenen turistler, saat 22.30'da sahneye çıkan Inna ile eğlenceye devam etti.

Rumen şarkıcının sahneye çıkmasıyla telefonlarıyla fotoğraf ve video çekmeye başlayan turistler, şarkılara da eşlik etti.

Bir saat sahnede kalan Inna, her konserinde olduğu gibi 'Seni seviyorum', 'Teşekkürler' gibi Türkçe kelimeler kullandı. Rumen şarkıcı, konser arasında "İkinci evimde olmaktan çok mutluyum" dedi.

Inna konserinde Ajda Pekkan'ın seslendirdiği 'Yaz Yaz Yaz' adlı parçasını da düzgün bir Türkçe ile sevenlerine seslendirirken, konser alanında bulunan yerli turistlerden büyük alkış aldı.

DHA