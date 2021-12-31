Magazin Inna, yeniden Türkiye’de !

Inna, yeniden Türkiye’de !

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Inna, yeniden Türkiye’de !

Türkiye’ye ve Türk insanına hayranlığını her fırsatta dile getiren dünyaca ünlü pop yıldızı Inna, 2 Ocak Pazar günü Kayseri’de sahnede olacak!

31 Aralık 2021, Cuma 11:33 Son Güncelleme:
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Romanya asıllı dünya starı Inna, yaptığı her çalışmayla Türkiye’de de ilgi odağı olmayı başardı. Zaman zaman Türkiye’de sahne alan ve büyük konserler veren ünlü pop yıldızı ülkemizde geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Inna yoğun talep üzerine yine Türkiye konserlerine start verdi ve yoğun konser maratonunun ilk ayağı 2 Ocak Pazar günü Kayseri Erciyes’te gerçekleşecek.

Inna özel sahne şovları hazırladığını, pandemi nedeniyle uzun süredir Türkiye’ye gelememenin acısını sahnede olağanüstü şovlarla acısını çıkaracağını belirterek; ‘Global bir pandemi nedeni ile zor günler geçirdik, sahnede olmayı ve Türkiye’yi çok özledim. Bu konserlerimize özel sahne şovları hazırladık ve uzun süre ayrı kalmanın acısını çıkaracağız.’ Diyerek oldukça iddialı bir konserin hayranlarını beklediğini dile getirdi.

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