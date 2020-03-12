2014 yılından bu yana her yıl yüzde yüze yakın bir büyüme ile ilerlediklerini kaydeden Innthebox CEO’su Önder Tellioğlu, Innthebox olarak, 2019’da da güçlü bir performans gösterdik. Gittikçe zorlu hale gelen bir pazarda, satış ve kazançlarımızı daha da artırdık. Yeni müşteriler elde ederek ve yeni hizmet kanalları oluşturarak gelecekte iş portföyümüzü ciddi anlamda güçlendirecek olan bu adımları başarı ile sonuçlandırdık. Özellikle Microsoft Teknoloji Danışmanlığı tarafında çok başarılı satışlar gerçekleştirdik. 2019 yılındaki en büyük hedeflerimizden biri olan sağladığımız hizmetleri ürün haline dönüştürmekti. Üç yeni ürünümüzle bu yolda çok önemli bir adım attık” dedi.

Microsoft Teknoloji Danışmanlığı faaliyetleri yürüten ve bir şirketin veya çalışanının müşteriye temas ettiği tüm satış, pazarlama, müşteri hizmetleri, uygulama deneyimi ve proje yönetimi gibi tüm alanlarda hizmet veren ve proje geliştiren Innthebox, başta perakende ve e-ticaret olmak üzere finanstan profesyonel hizmetlere, üretimden lojistiğe kadar birçok sektöre yönelik geliştirdiği yenilikçi çözümleriyle dikkat çekiyor.

Mevcut yürütülen faaliyetlerden bağımsız olarak 2018 yılında Ar-Ge ekibini hayata geçiren Innthebox, Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Microsoft Teknoloji Danışmanlığı alanındaki tecrübesini bir araya getirerek hizmetlerini ürüne dönüştürme yolunda büyük bir adım atarak INN.Campaign, INN.Club ve tanıtımı önümüzdeki günlerde yapılacak olan INN.Quote olmak üzere üç yenilikçi ürün geliştirdi.

Ar-Ge alanında bu bakış açısına sahip çok güçlü bir ekibe olduklarının altını çizen Tellioğlu, “2018 yılında başlattığımız Ar-Ge faaliyetlerimiz sonuç verdi. Müşteri İlişkileri Yönetimi alanında sahip olduğumuz uzun yıllara dayanan deneyimimizi ve hizmetlerimizi ürüne dönüştürdük. Ar-Ge ekibimizi önümüzdeki dönemde daha da genişletmeyi ve yeni ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı hızlandırdık” dedi.

Innthebox’un şu anda Inn.Campaign, Inn.Club ve Inn.Quote olmak üzere üç farklı ürünü bulunuyor. Inn.Campaign ile müşterilerin davranışsal ve işlemsel alışkanlıklarına ya da demografik veya etkinlik tabanlı bilgilerine göre kampanyalar oluşturulabiliyor, yönetilebiliyor ve analiz edilebiliyor. Yiyecek ve içecek, perakende ve e-ticaret sektörünün önde gelen şirketleri tarafından kullanılıyor. Inn.Club ile duyuru, eğitim, video yayını veya iletişim geliştirme gibi amaçlar için müşteriler ve distribütörler gibi hedef gruplara yönelik sosyal topluluklar oluşturulabiliyor. Özellikle B2B alanında çalışan şirketlere büyük faydalar sağlıyor ve çeşitli şirketler tarafından aktif olarak kullanılıyor. Inn.Quote ile otomatik davranış raporları sayesinde dijital platformlardaki tüm teklifler takip edilebiliyor. Ayrıca müşterilerin hangi alanlarda daha çok vakit harcadığı takip edilerek odak noktaları tespit edilebiliyor. Inn.Quote ile genelde e-posta, PDF veya Excel gibi yapılar kullanılarak yapılan teklifler tamamen dijital hale getiriliyor. Teklif hazırlandığında, karşı tarafa SMS, anlık bildirim, e-posta ve benzeri yöntemlerle bir bağlantı gönderiliyor. Müşteri bu bağlantı üzerinden teklifi inceleyebiliyor, üzerinde değişiklik yapabiliyor, revize isteyebiliyor ya da teklif sahibiyle iletişim kurabiliyor. Tamamen sıcak bir satış ortamı oluşturuyor. Hem teklif veren hem de teklif alan taraflara büyük faydalar sağlıyor.









Ar-Ge faaliyetlerinin başarıyla sonuçlanmasıyla birlikte yurtdışına açılma kararı alan Innthebox , 2020 yılında yurtdışına yönelik bir proje almayı hedefliyor. En büyük hedeflerinin yurtdışına açılmak olduğunu belirten Tellioğlu, “Bu yıl ürün ve hizmetlerimizi servis modeline taşımış olmayı ve mutlaka Avrupa ve ABD pazarında önemli bir projeye imza atmayı istiyoruz. Bu sebeple başarılı gelişimimizi sürdürmek ve stratejik önceliklerimizi uygulamaya koymak konusunda kararlıyız.” dedi.