İnönü Üniversitesi 29 öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İnönü Üniversitesi 29 öğretim üyesi alımı yapacak. İlana son başvuru tarihi 18 Ağustos 2021 olarak açıklandı. İnönü Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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