Türkiye İnönü Üniversitesi 33 öğretim üyesi alımı yapacak

İnönü Üniversitesi 33 öğretim üyesi alımı yapacak

Türkiye

İnönü Üniversitesi 33 öğretim üyesi alımı yapacak

İnönü Üniversitesi 33 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 05 Mayıs 2021 olarak açıklandı.

22 Nisan 2021, Perşembe 16:45 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İnönü Üniversitesi 33 öğretim üyesi alımı yapacak.İnönü Üniversitesi Rektörlüğü'nden, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır. İlanımız Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Kamu Personeli Alım İlanları ve Üniversitemiz web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır" denildi.

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