İnönü Üniversitesi 38 öğretim üyesi alıyor. İnönü Üniversitesi akademik birimlerine alınacak profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için ilan yayınlandı. İşte öğretim üyesi ilanının detayları…

İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendilik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Tıp Fakültesi bölümlerine öğretim üyesi alınacak. Başvurular 27 Ağustos’ta sona erecek.

Yayınlanan ilanda başvuru yapacak adayların sadece bir anabilim dalına başvuru yapabileceği uyarısında bulunuldu.

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