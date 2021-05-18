Türkiye İnönü Üniversitesi 94 sözleşmeli personel alacak

İnönü Üniversitesi 94 sözleşmeli personel alacak

Türkiye

İnönü Üniversitesi 94 sözleşmeli personel alacak

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü 94 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

18 Mayıs 2021, Salı 16:22 Son Güncelleme:
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28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir. İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar 2020 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır. Açıklaması yapıldı.

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