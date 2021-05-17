Türkiye İnşaat alanında cansız bedeni bulundu

İnşaat alanında cansız bedeni bulundu

Türkiye

İnşaat alanında cansız bedeni bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde Şefika O. (73), inşaat alanında ölü bulundu.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 17:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İlçeye bağlı Anıt Mahallesi 0318 Sokak'ta inşaat alanında bir kadının hareketsiz yattığını görenler durumu emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbarla olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından olay yeri güvenlik çemberine alınırken, kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada hayatını kaybeden kadının Şefika O. olduğu belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), (DHA)

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Antik dünyadan bugüne her dönemin merkezi Didim
Banu Şen
Hakan Çelik
Kiralama şampiyonları
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Yaşıyor
Rauf Tamer
Şirin Sever
Küçük bir kız ve umut
Şirin Sever
Erkut Can
Kocanızla iyi geçinmek için 10 öğüt
Erkut Can
Murat Gülderen
Uyku ustaları
Murat Gülderen
Murat Çelik
İsrail-Filistin
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kudüs bir barış kenti olmalı
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ankara Üniversitesi 45 sürekli işçi alımı yapacak