Türkiye İnşaat işçisinin feci sonu! Güvenlik için file çekerken...

İnşaat işçisinin feci sonu! Güvenlik için file çekerken...

Türkiye

İnşaat işçisinin feci sonu! Güvenlik için file çekerken...

Adana’da işçilerin güvenliği için file çeken 28 yaşındaki inşaat işçisi Ali Bayar 10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti.

04 Ekim 2021, Pazartesi 17:04 Son Güncelleme:
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Olay, saat 15.30 sıralarında Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’ndeki bir şantiyede meydana geldi. Ali Bayar, inşaat halindeki binanın 10'uncu katına güvenlik için file çekerken dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Bayar'ın öldüğü tespit edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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