İnşaat ustasının feci ölümü! Asansör boşluğunda...

Olay, Müftü Mahallesi Şehit Mehmet Ümütkesmez Caddesi üzerinde yer alan 6 katlı bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat ustası Mehmet Şahin'i (49) mesai arkadaşları iş paydosunun ardından yükselen feryat sesleri üzerine asansör boşluğunda ağır yaralı vaziyette buldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İnşaatın 4. katından zemin katın altındaki asansör boşluğuna düştüğü ileri sürülen Şahin, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahin'in cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Polis olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı yere güvenlik şeridi çekerek, inşaatta incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KONYA (İHA)

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