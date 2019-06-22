İnşaat yarım kalmayacak

Kentsel dönüşümle ilgili çok önemli düzenlemelere gidildi. Bitmeyen inşaatlar, iflas eden şirketler nedeniyle vatandaşın mağdur edilmemesi için kentsel dönüşüme teminat zorunluluğu getirildi. Artık kentsel dönüşüme başlayan müteahhitler ruhsat alabilmek için yapı maliyetinin yüzde 10’u kadar bedeli teminat altına almak zorunda. Ayrıca konutların satışı için de ilgili idareden izin alınacak.

YÜZDE 10’U KADAR

Kamuoyunda kentsel dönüşüm yasası olarak bilinen ‘6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’la ilgili yeni bir yönetmelik dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan yönetmeliğe göre artık riskli alanlarda dönüşüm yapacak müteahhitlerin bakanlığa ya da ilgili idareye vereceği teminat şu şekilde olacak:

✔İnşaat alanı 50 bin metrekareye kadar olan yapılarda yaklaşık maliyet bedelinin yüzde 10’u kadar,

✔İnşaat alanı 50 bin metrekareden büyük olan yapılarda ise ilk 50 bin metrekare için maliyet bedelinin yüzde 10’u, 50-75 bin metrekare arası için yüzde 8’i, 75-100 bin metrekare arası için yüzde 6’sı ve 100 bin metrekarenin üstü yapı bedelinin yüzde 4’ü esas alınarak hesaplanacak.

EĞER TAMAMLANMAZSA

Projenin tamamlanarak yapı kullanma izin belgesinin alınmasından sonra teminat müteahhite iade edilecek. Eğer proje tamamlanmazsa, teminat paraya çevrilerek projeyi tamamlamayı üstlenecek yeni müteahhite aktarılacak. Müteahhitlerin bina tamamlama sigortası yaptırması durumunda teminat vermesine gerek kalmayacak. Yani müteahhit ya teminat verecek ya da sigorta yaptıracak.

SATIŞ İÇİN İZİN VERİLECEK

Bir düzenleme de dairelerin satışına ilişkin yapıldı. Eğer kentsel dönüşüm kamu kurumları tarafından değil de özel şirketler tarafından yapılıyorsa, müteahhitlerin payına düşen dairelerin satışı, inşaatın ilerleme seviyesine göre ve İdarenin (Bakanlık ya da belediye) iznine tabi olacak. İlgili idare inşaatın ilerleme durumunu kontrol edecek, tamamlanma oranının yüzde 10’u altındaki oranda müteahhite daire satış izni verecek.

AMACIMIZ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ HIZLA TAMAMLAMAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı. Kentsel dönüşüm inşaatlarında yeterli olan firmaların iş yapabileceğini söyleyen Bakan Kurum, şöyle konuştu: “Müteahhitlerimizi 9 yeterlilik kriterine ayırdık. Bu yeterlilik kriterleri kapsamında, kentsel dönüşümde hem teknik hem mali açıdan yeterlilikleri olan firmalar bu işlere girebilecekler. Kentsel dönüşüm projelerinin yarım kalmaması adına firmalar, yapı maliyetinin yaklaşık yüzde 10’u oranında teminat mektubu ya da tamamlama sigortaları yapmaları kaydıyla bu işlere girebilecek. Amacımız, hem yüklenicilerimizin hem vatandaşlarımızın mağduriyetini engellemek ve elzem olduğunu düşündüğümüz kentsel dönüşümün de hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak.”

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