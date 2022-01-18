Türkiye İnşaatta akıma kapılan 2 işçi yaralandı

İnşaatta akıma kapılan 2 işçi yaralandı

Türkiye

İnşaatta akıma kapılan 2 işçi yaralandı

Şanlıurfa’da çalıştıkları 3 katlı inşaatta elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı. Olayın ardından yaşananlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

18 Ocak 2022, Salı 17:50 Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'nın Sırrın Mahallesi’nde meydana gelen olayda 3 katlı inşaatın en üst katında çalışan işçiler Ahmet Çiftçiler (26) ile İshak Şeyhanlı (33) ellerindeki demir ile elektrik tellerine temas edince akıma kapıldı. 

İşçiler yere yığılırken, mesai arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Gelen ekipler, yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedavilerine başlanılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bu arada olayın ardından yaşananlar ise çevredeki binalarda oturan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ömer ŞULUL/DHA

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