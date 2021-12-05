Türkiye İnşaatta feci ölüm! 5'inci kattan düşerek can verdi

İnşaatta feci ölüm! 5'inci kattan düşerek can verdi

Türkiye

İnşaatta feci ölüm! 5'inci kattan düşerek can verdi

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde çalıştığı binanın 5'inci katından düşün işçi hayatını kaybetti.

05 Aralık 2021, Pazar 19:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde yaşandı. İnşaatlarda alçı işi yapan Osman Çiçek (40), 3 gün önce Diyarbakır’dan Şanlıurfa’ya gelerek taşeron bir firmanın ihalesini aldığı binada çalışmaya başladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

Akşam saatlerinde inşaatın 5’inci katına alçı çeken Çiçek, iddiaya göre dengesini kaybederek yere düştü. Durumu fark eden arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA (İHA)

İlgili Haberler
Vaka sayıları yükseldi, 3 ilimiz kızardı!Kar geliyor! Meteoroloji gün vererek uyardı


Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Sözün kısası
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Müzik listelerimiz ve değişen sosyoloji
Hakan Çelik
Şirin Sever
İranlı yönetmen Mecidi ile sinema sohbeti…
Şirin Sever
Erkut Can
Türkiye’nin eli neden bu yavrulara ulaşmıyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Engelleri kaldıran icatlar yolda
Murat Gülderen
Murat Çelik
Aselsan mevzusu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefete akıl veren çok olur
Oral Çalışlar
Banu Şen
Tarihin sıfır noktasında yükselen Haliliye
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Şans Topu sonuçları: 5 Aralık Şans Topu kazandıran numaralar