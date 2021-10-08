Türkiye İnşaatta kahreden olay! Acı haber geldi

İnşaatta kahreden olay! Acı haber geldi

Türkiye

İnşaatta kahreden olay! Acı haber geldi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde inşaattaki beton dökümü sırasında kalıplar çökmesi sonucu 60 yaşındaki Bahri Dinç hayatını kaybetti, 32 yaşındaki Serkan Kemikli de ağır yaralandı.

08 Ekim 2021, Cuma 15:51 Son Güncelleme:
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, üniversite içindeki amfi inşaatında beton dökümü sırasında kalıplar çöktü, işçilerden Bahri Dinç (60) yaşamını yitirirken, Serkan Kemikli (32) de ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu'nda meydana geldi. Amfi inşaatında Beton dökümü sırasında, kalıplarda çökme meydana geldi. Bu sırada tahta tahkimat ve beton yığınları arasında kalan işçiler Bahri Dinç ve Serkan Kemikli yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Bahri Dinç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Serkan Kemikli’nin de hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Bahri Dinç’in hastaneye gelen yakınları, acı haberin ardından sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet başsavcılığının olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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