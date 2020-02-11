Van'a 135, Saray ilçesine ise 60 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Turanlı Mahallesi'nde yaşayan Kerem ve Nahide Akbaşlı'nın 10 çocuğundan 6'ncısı olan Murat Akbaşlı, ortaokuldan sonra okulu bırakarak çobanlık yapmaya başladı. Daha sonra İstanbul'da giderek inşaatlarda çalıştı. 3 yıl önce inşaatta söylediği Kürtçe şarkıları, sosyal medyada 2 milyon kişi tıkladı. Zülfü Livaneli'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Böyle bir sese kolay rastlanmaz. Keşke bulabilsek de Diyarbakır başta olmak üzere konserlerime konuk sanatçı olarak davet etsem" dediği ve daha sonra da telefonla görüştüğü Akbaşlı'ya DHA ekibi ulaşarak, ilk röportajı yaptı.





'Bir baktım, hakikaten de benim şarkım'





Sosyal medyada paylaşılan o videosu ile ilgili konuşan Akbaşlı, "İstanbul'a çalışmaya gittim. Bir gün inşaatın mimarı geldi. ‘Şarkı söyle, videoya çekeceğim' dedi. Ben de şarkı söylemeyi sevdiğim için okudum. Beni çektikten sonra 'Sesin çok güzel' dedi. Sosyal medyada bunu paylaşmayacağını söyledi. 1 yıl geçtikten sonra videomu sosyal medyada gördüm. Arkadaşlarım, şarkı söylediğim videoyu YouTube'da izlediklerini ve 2 milyon kişinin tıkladığını söyledi. YouTube girdim. Bir baktım, hakikaten de benim şarkım. Bunun üzerine birçok kişi beni aradı" dedi.





Zülfü Livaneli aradı

Zülfü Livaneli'nin de sosyal medyada kendisiyle ilgili bir paylaşım yaptığını belirten Akbaşlı, "Beni aradı. Eğitim ve diğer konuda da yardımcı olacağını söyledi. 'Gel söyle, sana eğitim de veririm. Masraf ne olursa ben öderim' dedi. Hayatım güzel. Bunun dışında birçok kişi aradı ama telefona bakmadım. 8'inci sınıftan sonra çobanlık yaptım. Kuzulara gittim. Bu yaştan sonra okula gidemem. İmkan verilirse sanatçı olmak isterim" diye konuştu.

'Oğlumun sanatçı olmasını istiyorum'

Baba Kerem Akbaşlı ise, oğlunun bir yere gelmesini çok istediğini ifade ederek, "Bu kararı kendisi verecek. İnşatta söylediği şarkı üzerine birçok gazeteci oğlumla görüşmek için aradı. Sesi güzel olduğu için herkes arıyor. Utandığı için yanımda hiç şarkı söylemiyor. İnşaatta söylemiş. Sanatçı olmasını istiyorum. Benim 10 çocuğum var. 8'i kız 2 erkek. Hepsini çok seviyorum" dedi.