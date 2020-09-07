İnşaatta yüzde 100 yerli malzeme atağı

Türkiye’nin savunmadan enerjiye otomotivden tekstile birçok alanda uyguladığı ‘yerli ve milli’ üretim hamlesi inşaat sektöründe de başlıyor. Türkiye’nin yurtdışından aldığı inşaat malzemelerine her yıl ödediği fatura yaklaşık 7 milyar dolar. Bu alanda yıllık 20 milyar doların üzerinde ihracat yapılsa da bazı ürünler tamamen dışa bağımlı. Bu durum, yalnızca ithalat faturasını artırmıyor, inşa maliyetlerini de yükseltiyor.

Yatırım yapılacak

Şimdi ise inşaat malzemelerinde dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli üretimi artırmak için harekete geçiliyor. Emlak Katılım ve Emlak Konut, birlikte çalışarak ithal edilen birçok inşaat malzemesinin Türkiye’de üretilmesini sağlayacak yatırımlara imza atacak. İnşaat malzemelerinde yerlilik oranının yükselmesi, maliyetleri de azaltacağı için uzun vadede konut fiyatlarını yüzde 15-20 düşürebilir.

Üreticilerle birlikte

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, asansör, yürüyen merdiven gibi çoğunlukla ithal edilen inşaat malzemelerinin yüzde 100 yerli olması için harekete geçileceğini belirterek, “Tamamen yerli imkanlarla yerli üreticilerimizle birlikte, burada neye ihtiyaç varsa yüzde 100 yerli olacak. Herşeyimizi kendimiz karşılamamız lazım. Pandemi süreci de bunu öğretti” dedi.

50 bin konut 2021'de teslim

Vatandaşın ucuz konuta sahip olabilmesi için TOKİ’nin satış sürecini devam ettireceklerini belirten Bakan Kurum, sosyal konut projelerindeki son durumu da paylaştı. Kurum, şunları söyledi:

“50 bin konutumuzun tamamının ihalesini yaptık, inşaatlarını başlattık. Bir kısmını 2021 yılı başı itibarıyla vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 100 bin konutun tamamının kuralarını çektik, hak sahiplerini belirledik. 10 bin konutun ihalesini yaptık, inşaatları başlattık. 50 bin ve 100 bin sosyal konut projelerimizle Türkiye genelinde 1 milyondan fazla konut üretimini gerçekleştirmiş olacağız.”

Otopark sorununa dönüşüm çözümü

Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmaları binalarda hızla devam ederken, şehirlerin ihtiyaçlarının karşılanması için yeni modeller de geliştiriliyor. Şehirlerin otopark ihtiyacını karşılamak ve otopark sorununu çözmek için kentsel dönüşümden yararlanılacak. Artık binalardan otoparklara dönüşüm başlayacak.

Örneği Ümraniye'de

Bakan Kurum, “Trafik sorununun, otopark sorununun olduğu yerlerde birkaç tane binayı dönüştürüp, yerine katlı otoparklar yapacağız. İlçelerimizin ihtiyaç duyduğu otoparkları belediyelerimizle birlikte yapacağız. Belediyelere yazı yazdık. Her ilçede bir tane örnek yapılsın istiyoruz. Şu anda İstanbul Ümraniye’de bir örneğini yapıyoruz.”







