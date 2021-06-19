İnsan çığlığını takip edebilen drone geliştirildi

Geliştirilen insansız hava aracının, doğal felaketlerin ardından ilkyardım ekiplerinin hayatta kalanları bulmasını kolaylaştırmayı hedeflediği ifade edildi. Araştırma ekibinden Macarena Varela, "Deprem gibi bir felakette yani kişilerin enkaz altında kalabileceği durumlarda, kurtarma ekiplerinin çok hızlı şekilde müdahale etmesi gerekiyor. Ancak yer tespiti yapmak çok zor oluyor. Büyük bir alan üzerinde uçan ve insanların yalnızca çığlıklarını değil aynı zamanda çıkardığı diğer sesleri de algılayan bir drone kullanarak, konumlarını tespit edebiliriz” dedi.

Araştırma ekibi işe çığlık, bir yere vurma, alkışlama veya tepinme gibi seslerden oluşan bir veritabanı hazırlamakla başladı. Derin öğrenme teknikleri kullanan ekip, bir drone üzerine mikrofon yerleştirerek sistemin insan seslerini diğer gürültülerden ayırt edip edemeyeceğini test etti.

Varela, drone'un çığlık sesini algılamasıyla konumu kurtarma ekiplerine bildirmesi arasında sadece birkaç saniye geçtiğini söyledi.

Ayrıca sistem, çok uzaktan gelen bir mırıltıyı netleştirip anlaşılır hale de getirebiliyor. Uzmanlar, saha testi için drone'a 60'dan fazla mikrofon yerleştirdi. Teste dair yayımlanan videoda, hava aracının ses çıkaran kişiye döndüğü görülüyor.

Varela, sistemin henüz gerçek bir enkazda test edilmediğini kaydetti. Araştırmacı, "Projemiz hazırlık aşamasında. Bu yüzden hâlâ çok sayıda test yapıyoruz" dedi.