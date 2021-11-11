İnsan ile muz DNA’sı yüzde 41 benzerlik gösteriyor

Araştırma sonucu ABD Ulusal İnsan Genomu Araştırma Enstitüsü'nün 2013 yılında yürüttüğü bir programdan geliyor. Fakat benzer veriler başka yerlerde de ortaya çıkmış olabilir.

Genetik uzmanı Dr. Lawrence Brody tarafından yürütülen bu çalışma, çoğu bilimsel araştırmanın aksine yayımlanmadı. Bunun yerine, Smithsonian Doğa Tarihi Müzesinin 'Canlandırılmış Genom' adlı eğitim videosunda kullanıldı. Bu videoda, bir insan ile muz DNA’sının 'yüzde 41 benzerlik' taşıdığı belirtiliyor.

Bilim insanları daha sonra her bir muz geninden alınan protein dizilimini, insan genlerinin tümüyle karşılaştırdı. “Yazılım karşılaştırma yaparak, muz genlerindeki dizilimin insanlardaki her bir gene kadar benzediğini belirliyor” diyen Brody, bu benzerlik derecesinin 0’dan yüzde 100’e kadar değişebileceğini de belirtti.

Toplamda 4 milyonu aşkın karşılaştırma yapılmış ve iki genom arasındaki en iyi eşleşmelerin yaklaşık 7 bin tane olduğu bulundu. Ardından, bu eşleşmelerin her birine dönük yüzdelik benzerlik puanının ortalaması çıkarıldı. Böylelikle, yüzde 40’lık bir sonuç elde edildi. Brody, “Bu değer, proteinler yani gen ürünleri arasındaki ortalama benzerliği temsil ediyor; genler arasındaki değil” dedi.