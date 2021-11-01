İnsan kanıyla boyamışlar! Bin yıllık gerçek böyle ortaya çıktı...

Sicán Arkeoloji Projesi'nden araştırmacılar, 1990'ların başında Peru'da eski bir mezarı kazarken altın maskeyi ortaya çıkarmıştı. Bin yılın üzerinde bir yaşa sahip olduğu tahmin edilen mezarın içindeki korkunç gerçek ortaya çıktı.

MS. 1000'e tarihlenen mezar, 9. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar Peru'nun kuzey kıyılarında yaşayan Sicán uygarlığından orta yaşlı, seçkin bir adama aitti.

Adamın başı iskeletinden ayrıydı. Tüm bedeni 12 metre derinliğindeki kare bir mezarın ortasında duruyordu.

İskeletten kasten ayrıldığı anlaşılan kafa, sağ tarafa yerleştirilmiş ve kırmızı maskeyle kapatılmıştı.

Mezarın içinde ayrıca 1 tonluk eşya ve 4 diğer iskelet de vardı.

Araştırmacıların bu mezara dair en ilginç bulduğu olgu, maske üzerindeki kırmızı boyalı katmanın bin yıldır dökülmemiş olmasıydı.

KIRMIZI BOYANIN İNSAN KANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Boyanın maskeye yapışmadaki dayanıklılığını hangi malzemeye borçlu olduğunu öğrenmek isteyen araştırmacılar, maskeden küçük bir kırmızı boya örneği aldı ve bunu analiz etti.

Kızılötesi ışıkla yapılan incelemeler, kırmızı boyanın insan kanındaki 6 proteini içerdiğini ortaya koydu.

Boya ayrıca yumurta beyazından elde edilen proteinleri de içeriyordu. Proteinler zaman içinde epey bozulduğu için boya malzemesinde kullanılan yumurtaların hangi kuş türüne ait olduğu belirlenemedi.

American Chemical Society'nin Journal of Proteome Research isimli hakemli bilimsel dergide yayımlanan araştırmada maskenin ritüelistik bir anlamı olabileceğini ifade etti.

Araştırmacılara göre iskeletlerin mezardaki konumu ve kullanılan kırmızı boya yeniden doğuş arzusunu simgeliyordu.