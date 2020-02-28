Hong Kong hükümeti tarafından bugün yapılan açıklamada, koronavirüs bulaşan bir vatandaşın köpeği 'koronavirüs pozitif' çıktı. Hastalık doğrulanırsa, söz konusu köpek, insandan hayvana geçen 'ilk' koronavirüs vakası olarak kayıtlara geçecek. Tarım, Balıkçılık ve Doğal Kaynakları Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, köpeğin tüm testlerden geçirilmesi sonucu 'koronavirüs pozitif' olarak tespit edildiği ancak henüz hastalığa dair semptomların gözlenmediği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü, hayvanlardan insanlara koronavirüs bulaştığına dair henüz güçlü bir kanıt elde edilmediğini açıklamıştı.

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