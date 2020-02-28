Dünya İnsandan hayvana geçen ilk koornavirüs vakası tespit edilmiş olabilir

İnsandan hayvana geçen ilk koornavirüs vakası tespit edilmiş olabilir

Dünya

İnsandan hayvana geçen ilk koornavirüs vakası tespit edilmiş olabilir

Hong Kong'ta, koronavirüs tespit edilen bir kişinin evcil köpeğinde de düşük miktarda koronavirüs olduğu saptandı. Hastalığa yakalanmasının doğrulanması durumunda köpek, insandan hayvana geçen ilk koronavirüs vakası olacak.

28 Şubat 2020, Cuma 16:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Hong Kong hükümeti tarafından bugün yapılan açıklamada, koronavirüs bulaşan bir vatandaşın köpeği 'koronavirüs pozitif' çıktı. Hastalık doğrulanırsa, söz konusu köpek, insandan hayvana geçen 'ilk' koronavirüs vakası olarak kayıtlara geçecek. Tarım, Balıkçılık ve Doğal Kaynakları Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, köpeğin tüm testlerden geçirilmesi sonucu 'koronavirüs pozitif' olarak tespit edildiği ancak henüz hastalığa dair semptomların gözlenmediği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü, hayvanlardan insanlara koronavirüs bulaştığına dair henüz güçlü bir kanıt elde edilmediğini açıklamıştı. 

İlgili Haberler
Japonya, Koronavirüs nedeniyle okulları kapatıyor




Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Şekibe Çelenk, Muzaffer Erdost: Bir tarih gidiyor
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
İran'ın koronayla tütsülü mücadelesi
Candaş Tolga Işık
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Firari babun, iki eşiyle birlikte kaçtı