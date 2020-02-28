İnsandan hayvana geçen ilk koornavirüs vakası tespit edilmiş olabilir
Hong Kong'ta, koronavirüs tespit edilen bir kişinin evcil köpeğinde de düşük miktarda koronavirüs olduğu saptandı. Hastalığa yakalanmasının doğrulanması durumunda köpek, insandan hayvana geçen ilk koronavirüs vakası olacak.
28 Şubat 2020, Cuma 16:24 Son Güncelleme:
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Hong Kong hükümeti tarafından bugün yapılan açıklamada, koronavirüs bulaşan bir vatandaşın köpeği 'koronavirüs pozitif' çıktı. Hastalık doğrulanırsa, söz konusu köpek, insandan hayvana geçen 'ilk' koronavirüs vakası olarak kayıtlara geçecek. Tarım, Balıkçılık ve Doğal Kaynakları Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, köpeğin tüm testlerden geçirilmesi sonucu 'koronavirüs pozitif' olarak tespit edildiği ancak henüz hastalığa dair semptomların gözlenmediği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü, hayvanlardan insanlara koronavirüs bulaştığına dair henüz güçlü bir kanıt elde edilmediğini açıklamıştı.