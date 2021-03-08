Vakfın araştırmasında, ağaç kesimi ve arazi dönüştürme çalışmaları yüzünden, dünya tropikal yağmur ormanlarının yüzde 34’ünün yok olduğu hesaplandı. Söz konusu ormanların yüzde 30’unun da insanlar tarafından zarar verilerek yangına ve gelecekteki yıkıma karşı daha savunmasız hale getirildiği kaydedilen araştırmada, yıkımın yarısından fazlasının ise Güney Amerika’daki Amazon ve sınırındaki yağmur ormanlarında gerçekleştiği ifade edildi.

AA



