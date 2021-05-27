İnsanlar gibi köpeklerin de ömrünü uzatma için çalışmalar başladı

Celine Halioua’nın sahibi olduğu 'Cellular Longevity' adlı start-up, köpeklerin ömrünü uzatma amaçlı tedaviler geliştiriyor ve aynı zamanda onları yaşlılıklarını daha aktif bir şekilde geçirmesini amaçlıyor. 26 yaşındaki Halioua, bu tür tedavilerin köpeklerde işe yaraması durumunda, tüketicilerin ve düzenleyicilerin insanlar üzerinde kullanılan benzer tekniklere daha uygun bir şekilde yönelmesini bekliyor.

Sinirbilimci olduğunu aktaran Halioua, "Köpekler şüphesiz insanlarla en çok benzeyen şekilde yaşlanan hayvanlar. Onlarla birlikte geliştik ve bizimle ortak bir ortama sahipler. Ayrıca zamanla yaşa bağlı hastalıklar da geliştiriyorlar. Bunu köpekler için yapabilirsek, insanlar da isteyecek" dedi.

Diğer taraftan, Halioua’nın Loyal markası adı altında faaliyet gösteren şirketi, şimdiye kadar 11 milyon dolar fon topladı ve 2022'nin başlarında potansiyel yaşlanma karşıtı özelliklere sahip iki bileşiği köpekler üzerinde denemeyi planlıyor.

Halioua, insanlar için yaşlanmayı geciktirici ilaçlar ve terapiler geliştirmenin önündeki ana engelin çok uzun bir ömre sahip olmalarından kaynaklandığını belirterek, “İlaç şirketleri, onlarca yıla yayılan klinik araştırmalara yatırım yapma konusunda isteksizdir ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi, yaşlanma kadar geniş ve soyut bir şeyden ziyade, belirli bir hastalık veya semptomla mücadele eden ilaçlarla daha rahat. Sonuç olarak, bir dizi ümit verici yaşlanma karşıtı bileşik, klinik ortamlarda insanlar üzerinde büyük ölçüde test edilmemiştir” ifadelerini kullandı.

Ancak Halioua, uzun yaşam için gerekli olan ilaçların ortalama ömrünün 10-13 yıl olan köpekler üzerinde güvenle edebileceğini söyledi. Bu kapsamda girişimci, şirketin yüzlerce hayvanı ve sahibini işe alacağını duyurdu. Öncelikle çalışmaların daha kısa ömürlü olan daha büyük ırklar için başlayacağını ilerleyen aşamalarda çalışmaya tüm ırkların dahil edileceğini söyledi.

Sonuçlarda ise köpeklerin normalde beklenenden 6 aydan 3 yıla kadar daha uzun yaşamasının beklendiğini sözlerine ekledi. Ayrıca Halioua, köpeklerin yaşlılık dönemlerini daha sağlıklı ve aktif şekilde geçirmelerinin hedeflendiğini vurguladı.