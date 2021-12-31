İnsanlar uzaydaki zorlu koşullar karşısında yamyamlığa başvurabilir

Edinburgh Üniversitesi'nden Astrobiyoloji Profesörü Charles Cockell ve uzay teknolojisi araştırmacısı Dr. Cameron Smith, başka bir gezegeni kolonileştirmek için Dünya'yı kalıcı olarak terk eden ilk insanların, temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda zorluk çekeceği uyarısını yaptı.

Uzmanlar, herhangi bir uzay kolonisinin karşılaşacağı en büyük zorluklar olarak hastalıklar, gıda kıtlığı ve kendi kendine yetememe olduğunu belirtti.

Metro.co.uk'a konuşan araştırmacılar, Güneş sistemindeki çoğu gezegenin yaşanılmaz atmosferler nedeniyle ekarte edilmesiyle, Jüpiter'in uydusu Callisto ve Satürn'ün Titan'ının olası hedefler olabileceğini, yani Dünya'dan gelecek yardımın yıllar alacağını ifade etti.

Uzmanlar, bu uzaklığı göz önünde bulundurarak, birincil tercihlerin Ay veya Mars olması nedeniyle eve daha yakın bir koloni oluşturmanın iyi bir fikir olabileceği görüşünü paylaştı.

Cockell , "Sistemler gerçekten güvenilir olmalı ve bu yüzden daha önce test edilmeleri gerekiyor" dedi.

'John Franklin'in tayfası yamyamlığa başvurmuştu'

Astrobiyolog, John Franklin'in 1845'te kuzeybatı geçidini bulmak için yaptığı ve neticesinde kaybolduğu sefere dikkat çekerek, böyle bir keşif için başarısızlık olasılığının yüksek olduğunu vurguladı.

Cockell, "Yeni teknoloji olan konserve yiyecekleri vardı; ama yine de kayboldular, orada mahsur kaldılar ve sonunda yamyamlığa başvurdular” ifadelerini kullandı.

Cockell, insanların zorlu koşullar altında çok hızlı bir şekilde vahşileşebileceğini ve bu nedenle de bir uzay kolonisinde işlerin ters gitmesi halinde, insanların birbirlerini yemeye başvurabileceğini belirtti.

'Ölü bedenlerle beslenebilirler'

Smith ise, uzayda yaşamaya başlayan insanların yamyamlığa hemen başvurmayacağını, en azından ölü bedenlerle beslenebileceğini söyledi.

Smith, uçak kazası sonrası mahsur kalan Uruguaylı futbol takımını anımsattı; oyuncular yamyamlığa yönelmiş, ancak yalnızca cesetlerle beslenmişti.

Smith ayrıca, hastalıkların getirebileceği zorluklara dikkat çekerek, uzayda yaşayan insanların hastalık bulaşmasına engel olmak için gruplara ayrılmaya ve karantinaya girmeye zorlanabileceğini ifade etti.

Bununla beraber, uzayda kolonileşmenin getireceği sorunlar, acil bir endişe kaynağı oluşturmuyor.

Cockell'e göre, Mars'ta kolonileşmek için gereken teknolojinin geliştirilmesi için henüz 30 ila 40 yıla daha ihtiyaç var.

Smith ise, uzayda kolonileşme girişimlerinin ancak bu yüzyılın sonunda mümkün olacağı görüşünde.