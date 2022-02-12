'İnsanların hayatını değiştirmek bizim için büyük mutluluk'

Yılbaşı çekilişinde 12 milyon lira ikramiyenin çıktığı çeyrek biletlerden biri Antalya’ya isabet etti. Bileti satan bayi çalışanı Akın Göktepe, insanların hayatlarını değiştirmeye vesile oldukları için çok sevindiklerini söyledi. Bilet almaya gelen farklı müşterilerin ilginç totemlerini anlatan Göktepe, oyunseverler için uyarılarda da bulundu.

YILBAŞINDA 12 MİLYON TL KAZANDIRAN BİLETİ SATTI

Antalya’nın Kepez ilçesindeki bir alışveriş merkezinde sabit bayi sahibi Orçun Okyar’ın standından satılan 31 Aralık 2021 tarihli yılbaşı çekilişindeki bilete 12 milyonluk ikramiye isabet etti. Okyar’ın çalışanı Akın Göktepe (25), yılbaşı özel çekilişinde sattığı çeyrek bilete 12 milyon lira çıktığını, çeyrek bilet olduğu için 3 milyon ikramiye verildiğini anlattı.

BİR ÇALIŞANA ÇIKTI ÇOK SEVİNDİK

5 yıldır sabit bayide çalıştığını anlatan Akın Göktepe, “İnsanların hayatını değiştirmeye vesile olmak bizim için güzel bir şey. Bileti bir AVM çalışanı almıştı. Bilen kişiler ikramiye çıktığını konuşmaya başladı. Sistemimizde de daha sonra zaten biletin bizim bayiden çıktığı resmileşti. Büyük bir ikramiye verdiğimiz için biz de bayi olarak çok sevindik. İnsanların yaşam şartlarını değiştirebilmeye vesile olmak benim için mutluluk” dedi.

ŞANSINI TEK AYAK ÜZERİNDE DENİYOR

Müşterilerin ilginç uğur denemeleri ve totemlerini anlatan Göktepe, “Genellikle son saniyelerde oynamaya dikkat ediyorlar. Bir kadın müşterim var. Tek ayak üzerinde seke seke oyun oynamaya geliyor. Eskiden öyle yaparak bir ikramiye kazanmış artık hep o şekilde şansını deniyor” dedi.

İŞARETLERKEN VE KAZIRKEN ÇOK DİKKAT ETMELERİ GEREK

Müşterilerin oyun oynarken dikkatsiz olduğunu belirten Akın Göktepe, şunları söyledi: “Şans oyunlarda, Sayısal ve Süper Loto’da genellikle fazla işaretlemeler oluyor. Bana getirdikleri kuponu okutuyorum. Bazen çok işaretleme oluyor. O zaman da çıkardığımız bir sayı oyunseverin kaderine etki edebilir. Onlara dikkat etmeleri gerekiyor. Her oyunun arkasında nasıl oynanacağı yazıyor. Bunlara bakılması gerekiyor. Özellikle 5 liralık Kazı Kazan kartlarında bonus bölümünü kazımıyorlar. İnsanları uyarıyoruz. Bonus bölümünde para sembolü var. O para sembolü altındaki ödül sizin oluyor. İnsanlar sol tarafındaki 3 rakama tutuklu kalıyor. Bonusa bakmadan çöpe atıyorlar, onlara dikkat etmek gerekiyor.”

KAZI KAZAN PATLAMA YAPTI

Akın Göktepe, “Son zamanlarda Kazı Kazan’a ilgi çok yüksek. Ara siparişler veriyoruz sürekli kartların yenisini alıyoruz. Her hafta verdiğim sipariş, diğer haftanın 2 katına çıkıyor. Biz bu işe iyi ki başlamışız. Bayilik almak isteyen herkese bu işi tavsiye ederiz” diye konuştu.

YÜKSEK DEVİR OLDUĞU DÖNEMLERDE OYNUYORUM

Bir çalışan olarak oyunlarda dönem dönem kendisinin de şansını denediğini ifade eden Akın Göktepe, “Yılbaşında da birkaç bilet aldım. Şansımı denedim. Bazen Sayısal Loto’da yüksek devirli dönemlerde oynarım” dedi.

BİR ANDA YÜZ İFADELERİ DEĞİŞİYOR

Şans oyunlarını oynayan müşterilerin umut ederek bilet aldığını aktaran Göktepe, “Müşteriler kendi geleceklerini kurtarabilmek adına şans oyunlarını oynuyor. İkramiye kazanan insanların bir anda yüz ifadesi, tutumu ve hayata bakış açısı değişiyor. Çığlık atıyorlar. Beklemedikleri bir şey. Aslında umut ediyorlar ama genelde ‘bana çıkmaz’ diye oynuyorlar. Çıktığında sanki dünyalar kendisinin olmuş gibi seviniyorlar. O anı yaşamanız lazım. İnsanların çocuk gibi sevindiğini görünce kendimizi biz de tabii ki çok mutlu hissediyoruz” diye konuştu.