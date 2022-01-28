İnsanların kopan uzuvlarının yeniden oluşması artık hayal değil

ABD’nin Tufts, Harvard ve Massachusetts olmak üzere üç büyük üniversitesinden uzmanlar, uzuvların yeniden büyümesini sağlayan bir tedavi geliştirdi. Bacakları kopan kurbağalara beş farklı ilaç içeren özel bir karışım uygulandı. Bir silikon başlık şeklindeki ilaç kokteyli, 24 saat bekletildi. 18 ay içinde kurbağaların kopan uzuvları yeniden çıktı. Kaslar, kemikler dahil uzuv eski şeklini yeniden aldı. Çıkan uzuv, eskisi kadar güçlü olmasa da yüzmelerine ve ilerleyebilmelerine yardım ediyor, dokunmaya tepki veriyor. Kurbağalar normalde uzuvlarını yenileyebilen hayvanlar arasında.

SIRADA MEMELİLER VAR

Ancak yetişkin olunca bu özellikleri kayboluyor. O nedenle bu gelişme tıp dünyasında dönüm noktası kabul ediliyor. Şimdi sırada memeli hayvanlar var. Bilim insanlarının önceliği ampute fareler olacak. İnsanlar doku kaybını onarabiliyor. Örneğin karaciğerini yenileme becerisine sahip.

Ancak kol, bacak gibi karmaşık uzuvlar yenilenmiyor. Onun yerine kayıp yerde kanama kaybını önlemek için yara dokusu gelişiyor. Yeni tedavinin uzuv yenilenmesine kapı aralaması amaçlanıyor. Dokuları onarmak, kaybedilen organın oluşmasını sağlamak gibi yenileyici tedavi yöntemlerinin hızlanması bekleniyor.