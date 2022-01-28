Dünya İnsanların kopan uzuvlarının yeniden oluşması artık hayal değil

İnsanların kopan uzuvlarının yeniden oluşması artık hayal değil

Dünya

İnsanların kopan uzuvlarının yeniden oluşması artık hayal değil

Bilim insanları kurbağalarda kopan uzvun yeniden çıkmasını sağladı. Sırada memeliler var. Bir gün insanların da kopan uzuvlarının yeniden oluşması artık hayal değil.

28 Ocak 2022, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

ABD’nin Tufts, Harvard ve Massachusetts olmak üzere üç büyük üniversitesinden uzmanlar, uzuvların yeniden büyümesini sağlayan bir tedavi geliştirdi. Bacakları kopan kurbağalara beş farklı ilaç içeren özel bir karışım uygulandı. Bir silikon başlık şeklindeki ilaç kokteyli, 24 saat bekletildi. 18 ay içinde kurbağaların kopan uzuvları yeniden çıktı. Kaslar, kemikler dahil uzuv eski şeklini yeniden aldı. Çıkan uzuv, eskisi kadar güçlü olmasa da yüzmelerine ve ilerleyebilmelerine yardım ediyor, dokunmaya tepki veriyor. Kurbağalar normalde uzuvlarını yenileyebilen hayvanlar arasında.

SIRADA MEMELİLER VAR

Ancak yetişkin olunca bu özellikleri kayboluyor. O nedenle bu gelişme tıp dünyasında dönüm noktası kabul ediliyor. Şimdi sırada memeli hayvanlar var. Bilim insanlarının önceliği ampute fareler olacak. İnsanlar doku kaybını onarabiliyor. Örneğin karaciğerini yenileme becerisine sahip.

Ancak kol, bacak gibi karmaşık uzuvlar yenilenmiyor. Onun yerine kayıp yerde kanama kaybını önlemek için yara dokusu gelişiyor. Yeni tedavinin uzuv yenilenmesine kapı aralaması amaçlanıyor. Dokuları onarmak, kaybedilen organın oluşmasını sağlamak gibi yenileyici tedavi yöntemlerinin hızlanması bekleniyor.

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cavit Bey'in idamında Bülent Ecevit’in babası
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Cep'ten yapılan hayati testler
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İran'da 17 Instagram fenomeni tutuklandı