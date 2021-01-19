İnsanların su altında ulaşamadığı yerleri robot balıklar keşfedecek

Robot teknolojisi, evreni keşfetmede çığır açacak gibi görünüyor. İnsan bedeninin ulaşması mümkün olmayan bölgelerde görev yapabilecek robot hayvanlar, zorlu arazilerde ve su altında büyük keşifler yapabilir. Özellikle insan gibi hareket edebilen ve sensörleri sayesinde bu hareketleri en gerekli anda kullanabilen robotlar, NASA ile beraber çalışıyor.

Boston Dynamics'e ait Spot adlı robot köpekler, Mars yüzeyinde çalışmaya hazırlanıyor. Harvard'lı bilim insanlarının robot balıkları ise su altına inmeye hazırlanıyor. Robot balıklar, uzaktan kontrol gerektirmeden yüzebiliyor. Gözleri 3 boyutlu görüş sağlayan kameralarla, vücutları ise led ışık ve sensörlerle dolu.