Dünyada 210 ülkenin katılımı ile gerçekleşen 1’inci Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları 2021’e şu ana kadar 5300 katılım gerçekleşti. En çok katılımın olduğu ülkeler; Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İspanya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Arjantin, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri olarak göze çarptı. Performansların canlı sunulduğu etkinlikte, sekiz kategoride katılım oldu. Fiziki katılım sağlayamayan oyuncular video ile katıldılar. Hakem değerlendirmelerinin de yapıldığı etkinlik sonunda madalya kazananlar belli oldu.

İNSANLIK TARİHİNDE İLK DEFA TÜRKİYE’DE OLİMPİYAT ATEŞİ YAKILDI

Yoga Olimpiyat Oyunları, yoga oyuncularının yoga becerilerini geliştirmek için fırsatlar sunuyor. Bedensel, zihinsel ve duygusal olarak gelişen oyuncular, performanslarındaki gelişimlerini sunuyorlar ve diğer yoga oyuncularına ilham oluyorlar. Amaç yarışmak değil, daha iyisini yapmak için kendini geliştirmek. Dünyanın her yerinden 4 yaşından 80 yaşına kadar insanlar kendini yoganın sınırsızlığı ile ifade etmek istedi ve videolarını göndererek "ben de varım" dedi.

KURALLAR YERİNE BİREYLERİN YARATICILIĞI ÖNE ÇIKIYOR

Yoga Olimpiyat Oyunları bedensel, zihinsel ve duygusal güç-denge-esneklik içerir. Yoga oyuncusu kendisini bu üç yönde geliştirir. Bugüne kadar pek çok farklı etkinliğe tanıklık eden dünya, ilk defa bu kadar çeşitliliğin olduğu bir etkinlik yaşıyor. Çünkü Yoga Olimpiyat Oyunları’nda kurallar yerine bireylerin yaratıcılığı öne çıkıyor.

Yoga Olimpiyat Oyunları’nda dünyanın dört köşesinden aynı amaç için aynı aktivitede bir araya gelen yoga oyuncuları evrensel uyumun sağlanmasına katkıda bulunuyor.

DHA