İnsanlık tarihinin başladığı mağaralar: Samsun gezilecek yerler

Eğitim, sağlık, sanayi, ticaret faaliyetleri gelişmiş olduğundan, şehre gelen kişi sayısı da oldukça fazladır. Samsun otelleri, şehre iş ve turistik ziyaret amaçlı gelen pek çok kişiye yıl boyunca hizmet vermektedir. Samsun, kültürel mirası, çeşitli ekstrem sporlara olanak sağlaması, doğa tutkunlarının sevdiği bir bölge olması sebebiyle giderek daha çok ilgi görmektedir. Samsun’da konaklamak isteyenler genellikle il merkezinde yer alan otel, motel, pansiyon, butik otel gibi konaklama seçeneklerini değerlendirebilirler. Şehirde çok yıldızlı oteller de mevcuttur.

Samsun’da ne yenir?

Samsun ili tüm Karadeniz kıyılarında olduğu gibi hamsi başta olmak üzere balıkları ile ünlüdür. Burada mutlaka balık yemek gerekir. Pek çok balık restoranı bulunmaktadır. Ayrıca hamur işleri, tatlı ve börekler de sık yenilen diğer lezzetler arasındadır. Samsun, pidesi ile de ünlü bir ildir.

Bafra Pidesi

Yöreye özel şekilde pek çok farklı malzeme ile yapılan çok lezzetli bir hamur işidir.

Haluçka Çorbası

Evde yapılan erişte ve haşlanmış nohut birlikte pişirilir. Köylerde kaz veya tavuk suyu kullanılarak yapılmaktadır. Küçük parçalanmış tavuk etleri çorbaya ilave edilir. Üzerine baharat, biber ve salça ile birlikte eritilen tereyağı dökülerek servis edilmektedir.

Çakallı Menemeni

Tereyağı, biberler birlikte kavurulduktan sonra içine domates ve ardından yumurta ilave edilir. Bazı yerlerde peynir, pastırma benzeri malzemeler de eklenerek servis edilir.

Temre Pidesi

İç malzemeli bir pide çeşididir. Pastırmalı, kıymalı, sebzeli, yumurtalı vb. farklı yapılışları vardır.

Kaz Tiridi

Kazın haşlama suyuna batırılan yufkalar, kaz suyu ile yapılmış bulgur pilavının üzerine konulur. En üste kaz eti didiklenerek serpiştirilir.

Samsun’da gezilecek yerler

Samsun tarihi Eski Taş Çağı’na dek uzanıyor. Tekkeköy'deki mağaralarda M.Ö. 60.000 ile M.Ö. 15.000 yılları arasına ait yaşam kalıntıları bulundu. Ancak şehir olarak M.Ö. 750-760 yılları civarında, Miletoslular tarafından kuruldu. İlk adı Amisos oldu. Samsun’da Pers, Makedonya, Pontus, Roma, Bizans, Danişment, Selçuklu ve Osmanlı hüküm sürdü.

Türk tarihi açısından en önemli yanı, Millî Mücadele’yi başlatan olay olan Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun’a ayak basmasıdır. Samsun aynı zamanda bir üniversite şehri olduğundan çok canlı bir yapıya sahip.

Onur Anıtı ve Atatürk Parkı

Anıt, Atatürk Parkı içerisinde yer almaktadır. Anıtı, Avustralyalı heykeltıraş Heinz Kreppel, 1928-1931 yılları arasında yapmıştır.

Bandırma Vapuru ve Millî Mücadele Parkı Açık Hava Müzesi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul’dan yola çıktığı Bandırma Vapuru, Millî Mücadele Açık Hava Müzesi alanında sergilenmektedir. Gemi, 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü saat 08.15’te Samsun’a yanaşmıştır. Aslına uygun olarak inşa edilen vapur müze olarak hizmet vermektedir. İçinde, Atatürk’ün fotoğrafları ile şahsi eşyaları, kurmaylarının ve mürettebatının bal mumu heykelleri ve çeşitli belgeler sergilenmektedir.

Amisos Tepesi ve Kakanca Höyüğü

Amisos Antik Kenti’nde yer alan höyük M.Ö. 3. yüzyıla aittir. Pontus Krallığı’na ait mezar odalarından çıkarılan buluntular Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde sergilenmektedir.

Samsun Kent Müzesi

Şehrin kültürel ve tarihî dönemlerini yansıtan Türkiye’nin güzel müzelerinden bir tanesidir. Müze uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil etmiştir.

Tekkeköy Mağaraları

Alt Paleolitik Dönem izleri taşıyan mağaralardır. Yapılan kazı çalışmalarında pek çok alet, takı ve av eşyaları bulunmuştur. M.Ö.15 bin ile M.Ö. 60 yılları arasına tarihlendirilen Karadeniz Bölgesi’nin en eski yerleşim yeridir. Ayrıca burada eski Rum evleri de görülebilmektedir. Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi Müze Evi de burada yer almaktadır.

Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu

Doğa sporları ve fotoğrafçılık için çok uygun bir yerdir. Kanyonda yer alan antik merdivenler ve mağara girişleri oldukça etkileyicidir “Uluslararası Turizm Bölgesi” unvanına sahiptir.

Amazon Köyü ve Amazon Adası

Başta Samsun ili olmak üzere, Karadeniz Bölgesi’nde yaşadığına inanılan Amazon savaşçı kadınlarının bal mumundan yapılmış heykellerinin bulunduğu bir alandır. Burada Amazon kadınların yaşam biçimleri efsanelere sadık kalınarak canlandırılmıştır. Amazon Köyü ve Amazon Adası Samsun’un mutlaka görülmesi gereken yerlerindendir. Dünyada filmlere konu olmuş Amazon savaşçısı kadınların yaşamlarını canlandıran bu yerler son derece ilginçtir.

Kızılmak Deltası Kuş Cenneti

Kızılmak Deltası Kuş Cenneti, 321 faklı kuşa ev sahipliği yapmaktadır. Her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir.

Göğceli Cami (Gökçeli Cami)

Türkiye sınırları içinde ayakta kalabilen, en eski ahşap cami unvanına sahip bu eserin en önemli özelliği yapımında hiç çivi kullanılmamış olmasıdır. 1195 yılında yapıldığı sanılmaktadır. İsminin o tarihlerde mezarlıklara "Göç eli" denilmesi sebebiyle verilmiş olduğu düşünülmektedir.