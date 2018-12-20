InSight, Mars yüzeyine depremölçer indirdi

NASA’dan yapılan açıklamada, InSight’ın en önemli veri toplama araçlarından biri olan "İç Yapı İçin Sismik Deney Aracı" (SEIS) adı verilen depremölçer cihazını, Kızıl Gezegen’in yüzeyine indirdiği belirtildi.

NASA, InSight’ın robotik kolunun SEIS’i yüzeye kondurduğu anın bir fotoğrafını yayımladı.

'HARİKA BİR NOEL HEDİYESİ OLDU'

InSight proje yöneticisi Tom Hoffman, "Aracın Mars’taki etkinliklerinin zamansal seyri umduğumuzdan da iyi gidiyor. Sismometreyi güvenle yüzeye yerleştirmiş olmak hepimiz için harika bir Noel hediyesi oldu." ifadelerini kullandı.

SEIS’in ardından InSight’ın ısıölçer enstrümanı Isı Akış ve Fiziksel Özellikler İnceleme Aracı’nı (HP3) yüzeye yerleştirecek.

Öte yandan ayrı bir inceleme aracına sahip olmayan Dönüş ve İç Yapı Deneyi’nin de (RISE), InSight’ın radyo dalgalarını kullanarak Kızıl Gezegen’in çekirdek tabakası hakkında veri toplamaya başladığı kaydedildi.

Mars’a, 6 ay süren yolculuğun ardından 26 Kasım’da ulaşan InSight, Kızıl Gezegen’de sismik incelemeler yapacak ve Mars’ın yeraltı katmanlarına ilişkin veri toplayacak. NASA’nın diğer Mars keşif aracı Curiosity, 2012 yılında Gale Krateri’ne inmişti.

Gezginci robot, 6 yıl süren keşif faaliyeti süresince Kızıl Gezegen’in geçmişte mikrobiyolojik canlı yaşamına ev sahipliği yapmış olabileceğine dair çok sayıda kanıt toplamıştı.

"Mars Exploration Rover-B" (Mars Keşfi Aracı-B) ya da kısaca "MER-B" olarak adlandırılan Opportunity de NASA’nın Mars keşif aracı programının parçası olarak 2004’te gezegende Meridiani Planum Platosu’na inerek gezegen topoğrafyasına ilişkin gözlemler yapmaya başlamıştı.