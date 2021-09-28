ABD'li parlamenterler ve savunma grupları, sosyal medya devi Instagram'ı çocuklara yönelik uygulama açma planlarından vazgeçmeye çağırdı.

Büyük çoğunluk, platformun 'çocukları sanal ortamda korumaya yönelik anlamlı taahhütlerde bulunma' konusunda başarısız olduğunu belirterek, Instagram Kids'in başlatılmasına karşı çıktı.

Sosyal medya devi ise Instagram Kids uygulamasına yönelik tepkileri yanıtsız bırakmadı.

Instagram tarafından yapılan açıklamada, "Instagram Kids'i oluşturmanın doğru olduğuna inanıyoruz ancak yine de çalışmayı durduruyoruz" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, ebeveyn denetim araçlarının geliştirilmesine devam edileceği belirtildi.

Açıklama şöyle devam etti: "Gerçek şu ki, çocuklar hâlihazırda sanal ortamda bulunuyorlar. Onlar için özel olarak tasarlanmış yaşa uygun deneyimler geliştirmenin ebeveynler için bugün bulunduğumuz yerden çok daha iyi olduğuna inanıyoruz."