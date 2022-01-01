Instagram’ın videolara yaklaşımında geçtiğimiz aylarda bazı değişiklikler yapılmıştı. Şimdiyse Mosseri, “Instagram’ın ne olduğunu tekrar düşünmek zorundayız. Çünkü dünya hızla değişiyor ve bizim de bu değişime uyum sağlamamız gerekiyor” ifadesini kullandı.

Instagram’ın içerik yapımcıları için daha fazla gelir kazanma aracı sunacağını söyleyen Mosseri, mesajlaşmanın da platformun 2022’deki odak noktalarından biri olacağını dile getirdi.

Sosyal ağda ebeveyn kontrolleri önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak. Buna ek olarak, en güncel içeriğin en üstte gösterileceği zamana dayalı akış da platforma geri dönecek.