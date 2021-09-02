Instagram akış yenilenemedi hatası, zaman zaman kullanıcıların karşısına çıkıyor ve oldukça siniz bozucu olabiliyor. Eğer bu hata Instagram’ın kendisinden kaynaklı değil ise basit birkaç adımla sonun çözülebiliyor. Bir diğer sorun ise Instagram’ın bilinmeyen bir ağ hatası uyarısı. Peki, bu sorunlar nasıl çözülür? İşte yanıtı…

INSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ HATASI NEDİR?

Kimi zaman Instagram hesabına girildiğinde kullanıcılar saatler öncesinin paylaşımlarını ana sayfada görebiliyor ancak yeni gönderiler ana sayfaya düşmüyor. Sayfa yenilendiğinde ise akış yenilenemedi hatası veriyor.

Bu durumun sebebi öncelikle Instagram’ın sunucularının çökmesinden kaynaklanabilir. Bu çökmenin her zaman tek bir sebebi olmayabilir ve sorun hem teknik arızalardan hem de insan hatalı kaynaklardan oluşabilir.

Bir diğer sebep ise telefonunuzda veya bağlantınızda bir sıkıntının mevcut olması olabilir. Bunu kontrol edebilmek için yakınlarınızdan veya arkadaşlarınızdan Instagram’da aynı sorunu yaşayıp yaşamadıklarını kontrol etmelisiniz.

INSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Instagram akış yenilemedi hatasını çözmek için öncelikle hatanın kaynağını bulun. Bunun sizin telefon veya bağlantınızdan mı yoksa genel bir sorundan mı kaynaklandığını tespit edin.

Bunu tespit etmenin en kolay yöntemlerinden biri de Downdetector isimli siteyi ziyaret etmek olabilir. Bu sitede insanlar, karşılaştıkları problemleri yorum olarak paylaşıyorlar. Eğer yorumlarda çok sayıda sizin gibi sorun belirten olmuşsa sizden kaynaklı olmadığını anlayabilirsiniz.

Instagram akış yenilenemedi problemini çözmek için denenecek bir diğer yol ise uygulamayı telefonunuzdan silip tekrar yüklemek olabilir. Instagram uygulamasının verilerini temizlemek yani sıfırlamak çoğu zaman akış yenilenemedi hatasını çözmektedir.

Telefonunuzu ve internetinizi kapatıp yeniden açarak da akış yenilenemedi hatasını çözmek kimi zaman mümkün olabiliyor.

INSTAGRAM BİLİNMEYEN BİR AĞ HATASI OLUŞTU NE DEMEK?

Instagram'da Bilinmeyen Bir Ağ Hatası Oluştu uyarısı internet bağlantınız ile alakalıdır. Bu hata internet bağlantısının yavaş olduğu yerlerde veya kurum tarafından güncelleme ya da erişim sıfırlama anlamına da gelmektedir. Telefonunuzun ekranında bu uyarıyı görmeniz durumunda tekrar erişimi sağlamak için sayfayı tekrar yüklemeniz gerekmektedir.