Instagram, ana sayfadaki IGTV butonunu kaldırdı

Onur Binay/posta.com.tr

Facebook, 2018’de Instagram ile entegre çalışan IGTV’yi tanıtmıştı. IGTV’de daha uzun videolar paylaşılabiliyordu, bu şekilde Facebook, YouTube’a rakip olmak istemişti ama işler istediği gibi gitmedi. Instagram şimdiyse anasayfanın sağ üst köşesinde bulunan IGTV butonu kaldırıldı.

Facebook’tan bir sözcüsünün söylediğine göre etkileşim sayılarının az olmasından ve Instagram uygulamasının tasarımını her zaman basit tutmak istediklerinden dolayı IGTV kısa yolunun kaldırıldığını söyledi. Sözcünün açıklaması şu şekilde: “Instagram uygulamasında ana ekranın sağ üst köşesindeki IGTV simgesini çok az tıklıyoruz ... Instagram'ı her zaman mümkün olduğunca basit tutmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle topluluğumuzdan gelen geri bildirimlere dayanarak bu butonu kaldırıyoruz”

Instagram’da belirli videolarda ve Keşfet sekmesinde IGTV videolarına bağlantılar bulabilirsiniz.







