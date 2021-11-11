Instagram, Ara Ver adlı özelliğinin testlerine başladı

’Ara ver’ adlı özellik Instagram CEO’su Adam Mosseri tarafından duyuruldu. Mosseri, Twitter hesabında paylaştığı bir videoda “Bu, sizin düşündüğünüzü yapıyor. Katılırsanız, uygulamada belirli bir süre geçirdikten sonra Instagram’a ara vermenizi teşvik ediyor; 10, 20 veya 30 dakika” dedi.

Bu özelliğin insanlara Instagram deneyimleri üzerinde daha fazla kontrol sağlamaya yönelik olduğunu söyleyen Mosseri, “Sonuçta, uygulamayı nasıl kullandığınıza gelince sizin için en iyisinin ne olduğunu bilirsiniz. Instagram’ı işinize yarayacak şekilde şekillendirmeniz için araçlar sağladığımızdan emin olmak istiyoruz” dedi.

Instagram’dan bir türlü kopamayan Instagram bağımlıları için getirilen özellik, ilk aşamada 10, 20 ve 30 dakikalık zaman uyarı ayarlarını kullanıcılara sunuyor. Bu özelliği etkinleştirmek isteğe bağlı olacak. Katılmak isteyen kullanıcıların söz konusu özelliği etkinleştirmeleri zorunlu olacak.

Bu özelliğin herkes için aralık ayında kullanıma sunulması bekleniyor.