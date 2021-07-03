Instagram: Artık bir fotoğraf paylaşım uygulaması değiliz

Mosseri’ye göre, artık insanlar eğlendirilmek için Instagram’a giriyor. Mosseri videoda, “Dürüst olalım, hâlihazırda çok ciddi bir rekabet söz konusu. TikTok çok büyük. YouTube ise daha büyük ve aynı zamanda etrafta yeni türeyen çok sayıda platform var” dedi. Instagram’ın da rekabetçi kalması için bu yönünü benimsemesi gerektiğini söyleyen Mosseri, bunun da değişimi zorunlu kıldığını ifade etti.

Instagram’ın yapacağı ilk değişikliklerden birisi fazla öneri göstermek olacak. Mosseri, şirketin geçtiğimiz hafta başladığı “Önerilen Paylaşımlar” testinden de videoda bahsetti.



