Instagram bundan böyle yaşınızı soracak

Instagram artık kullanıcılarının yaşını bilmekle yükümlü olacak Kullanıcıların yaş bilgisi Instagram’da saklı kalırken, sadece reklam gösterimleri için gerekli yasal düzenlemelerde kullanılacak. Yani diğer kullanıcılar, kimin hangi yaşta olduğunu göremeyecek. Bu düzenleme sayesinde, spam reklam gönderen reklam verenler de yaşı 13’ten küçük kullanıcıları gönderim listelerine ekleyemeyecekler.

Instagram medyaya verdiği açıklamada bu yeni yaş sorgusunun asıl amacının reklam yasalarına uymak olmadığını iddia etse de, açıklamanın çok gerçekçi olmadığı da yorumlanıyor.



