Instagram canlı yayınlarına hatırlatıcı ve test özelliği geliyor

Instagram canlı yayınları için planlama ve hatırlatıcı özelliği geliyor. Hesap sahipleri 90 günlük bir süre içerisinde herhangi bir saat ve dakikaya canlı yayın planlayabilecek. Profile giren kullanıcılar bu tarihi görebiliyor ve dilerse hatırlatıcı kurabiliyor. Ayrıca canlı yayın tarihini Hikayeler’de paylaşmak da mümkün olacak. Böylelikle kullanıcılar, takip ettiği hesapların canlı yayınlarından önceden haberdar olacak ve bildirimleri açarak yayınları kaçırmayacak.

Diğer bir özellik ise yayın açacak kişilerin aksaklıklardan kaçınmasını sağlayacak. Test yayını (Practice) ismindeki özellik ile yayına başlamadan önce konuklarla bağlantı kurabilir, ses seviyesini, aydınlatmayı, kadrajı vs. yayından önce kontrol edebilirsiniz.

Canlı yayın planlama özelliği bugün itibariyle dünya genelinde kademeli olarak kullanıma sunulmaya başladı. Canlı yayın test modunun yakında kullanıma açılacağı belirtiliyor.