Bilim & Teknoloji Instagram, çocukları zayıflamaya yönelik içeriklere yönlendiriyor

Instagram, çocukları zayıflamaya yönelik içeriklere yönlendiriyor

Bilim & Teknoloji

Instagram, çocukları zayıflamaya yönelik içeriklere yönlendiriyor

Sosyal ağlarda çocuk olma deneyimini inceleyen araştırmaya göre Instagram'ın algoritmaları, spor gönderileriyle kısa süre ilgilenen gençleri, kilo verme içeriklerine yönlendiriyor.

20 Temmuz 2021, Salı 11:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

The Guardian'ın haberine göre; "gizli müşteri" tekniklerini benimseyen araştırmacılar, gerçek çocukları yansıtan Instagram profilleri oluşturdu. Ardından, algoritmanın, "keşfet" sekmesinin eylemlere ne kadar hızlı karşılık vereceğini bulmak için gönderiler beğenmeye başladı.

17 yaşındaki bir kız adına kurulan hesap, bir spor giyim markasının Instagram keşfet sekmesinde görünen gönderisini beğendi, ardından “kilo verme öncesi ve sonrası” fotoğrafı paylaşan bir hesap önerilenlere düştü.

Araştırmacılar, keşif akışının aniden kilo verme yolculukları, egzersiz ve vücut şekillendirme ile ilgili önemli ölçüde içerik sunmaya başladığını buldu. Materyal genellikle "fark edilir derecede ince ve bazı durumlarda düzenlenmiş vücut şekillerini" içeriyordu.

İngiltere çocuk komiseri Dame Rachel de Souza “Çocukların çevrimdışı dünyada kendileri için uygun olmayan hizmetlere ve içeriklere erişmelerine izin vermiyoruz. O içeriklere çevrimiçi dünyada da erişememeliler" dedi.

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
64 kilometrelik aroma yolu
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Kurban etine aman dikkat!
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 2021'in en önemli gökyüzü olayı için geri sayım başladı! Etkisi ne kadar sürecek?